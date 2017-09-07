عواصم (وكالات)

رفضت محكمة العدل الأوروبية بـ«الكامل» الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر ضد قرار حصص استقبال اللاجئين الذي اتخذه القادة الأوروبيون في سبتمبر 2015، في خضم أزمة الهجرة، مبينة في قرار صدر أمس، أن الآلية التي نددت بها الدولتان في الاتحاد «تساهم بشكل فعال ومتناسق» في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا بعد تدفق المهاجرين عليهما بأعداد كبيرة. وفي أحدث تطور للخلاف المثير للانقسام الذي بدأ قبل عامين عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر على أوروبا عبر المتوسط، خلصت المحكمة الأوروبية إلى أن للاتحاد الأوروبي الحق في إصدار أوامر للحكومات لقبول حصص من اللاجئين، وأغلبهم من السوريين الذين سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان.

وأيدت المحكمة في لوكسمبورج، حق بروكسل في إجبار الدول الأعضاء على استقبال طالبي اللجوء، قائلة في قرارها «ترفض المحكمة الدعاوى (برمتها) التي أقامتها سلوفاكيا وهنجاريا (المجر) ضد آلية إعادة التوطين الإلزامية المؤقتة لطالبي اللجوء». وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية، ديميتريس أفراموبولوس بعد خسارة المجر وسلوفاكيا للدعوى «التضامن لا يمكن أن يكون انتقائيا حسب الطلب». وأضاف بعد إعلان الحكم، أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ملتزمة قانونياً وسياسياً وأخلاقيا بأداء دورها.

وفي شأن متصل بالهجرة، اندلعت احتجاجات في العديد من المدن الأميركية الكبرى، في أنحاء الولايات المتحدة، في وقت متأخر أمس الأول، بعد أن أعلنت الحكومة عن خطط لإلغاء برنامج «الحماية القانونية» الذي يسمح للمهاجرين الصغار، الذين دخلوا البلاد أطفالاً بشكل غير قانوني بالبقاء في الولايات المتحدة، الأمر الذي يهدد مصير مئات الآلاف من المهاجرين. وتجمع المئات في واشنطن خارج البيت الأبيض، حتى قبل أن يعلن وزير العدل، جيف سيشنز، إلغاء برنامج «العمل المؤجل للوافدين الأطفال» المعروف اختصاراً بـ«داكا». واعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قرار إلغاء برنامج «داكا»، «قاسيا ومخالفا للروح الأميركية».