ترامب: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس «خيارنا الأول»

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس «الخيار الأول» لإدارته، مبتعداً بذلك عن التهديدات شديدة اللهجة التي أطلقها حتى الآن ضد نظام بيونج يانج، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينج حول كيفية التعامل مع برامجي كوريا الشمالية النووي والبالستي، لكنه لم يستبعد ضربات عسكرية قائلاً «سنرى ما سيحدث».

في الأثناء، نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها أمس، إنه سيتم نشر 4 راجمات صواريخ إضافية مضادة للصواريخ الباليستية، ضمن نظام «ثاد» اليوم في قاعدة أميركية جديدة جنوب سيؤول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أي هجوم صاروخي من الشطر الشمالي. وفيما بدأت مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار أميركي بشأن التجربة النووية الكورية الشمالية الأحد الماضي، بقنبلة هيدروجينية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تصر على تضمين النص، «تشديداً على عدم وجود حل عسكري» للأزمة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مجدداً أمس عقب مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في فلاديفوستوك، من «كارثة عالمية» في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، معتبراً أن فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج سيكون «غير مفيد وغير فعال». بينما جدد الأخير دعوته لاتخاذ إجراءات جديدة تحرم بيونج يانج من وارداتها النفطية، في وقت حذر خبراء من أن عقوبات نفطية ضد الدولة المعزولة، سيكون لها «تأثير كارثي» على الكوريين الشماليين، وقد توجه ضربة قاضية للنظام الحاكم، لكن إقناع بكين بفرض مثل هذا النوع من العقوبات لن يكون أمراً سهلاً .

وبحسب «يونهاب»، فإن سيؤول وحلفاءها الأميركيين سينشرون اليوم راجمات صواريخ إضافية في قاعدة عسكرية أميركية جديدة بمنطقة سيونجو، جنوب سيؤول. ونظام «ثاد» هو اختصار لنظام دفاع جوي مضاد للصواريخ الباليستية، للارتفاعات العالية صممته الولايات المتحدة. وتسببت التجربة الكورية الشمالية على القنبلة الهيدروجينية، بتصاعد التوترات المتزايدة بالفعل في شبه الجزيرة الكورية وعبر المنطقة، إلى مستوى خطير. وجددت الصين حليفة بيونج يانج، تأكيدها أمس أنها عارضت نشر كوريا الجنوبية لنظام ثاد للدفاع الصاروخي، قائلة إن نشر النظام «لن يحل المخاوف الأمنية، وسيقوض بشكل خطير التوازن الاستراتيجي للمنطقة».