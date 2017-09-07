ميانمار تلغّم الحدود لمنع عودة الروهينجا وداكا تحتج

عواصم (وكالات)

أكد مصدران من حكومة بنجلاديش، أمس أن ميانمار تقوم منذ 3 أيام بزرع ألغام أرضية في قطاع من حدودها مع البلاد، حيث تم رصد ما بين 3 إلى 4 مجموعات تعمل قرب سياج من الأسلاك الشائكة، يرتبط بسلسلة من الأعمدة، بما يحول دون عودة الروهينجا المسلمين الفارين من العنف، إلى ديارهم مرة أخرى. وفيما استمر تدفق اللاجئين إلى بنجلاديش حيث شاهد مراسلون بإقليم كوكس بازار البنجالي المجاورة أمس، عبور مئات المدنيين من الروهينجا وقد بدا عليهم الإرهاق والجوع والمرض، إلى قرية شاملا بور الحدودية، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 150 ألفا من هذه الأقلية، قد فروا إلى بنجلاديش خلال أسبوعين، وسط مخاوف أممية من عمليات «تطهير عرقي» واسعة واضطرابات إقليمية. وإزاء موجات النزوح المتصاعدة، أعلنت بنجلاديش أنها تعتزم تشييد مخيم جديد لإيواء الروهينجا بمدينة تينخالي، جنوب كوكس بازار، وقرب مخيم بلوخالي الذي يعيش فيه أكثر من 50 ألفا من هذه الأقلية منذ أكتوبر 2016.

ووسط إدانات واسعة في مصر والجامعة العربية ودار الإفتاء المصرية ورابطة علماء فلسطين وتركيا ونواب كويتيين، وإيران للانتهاكات بحق الرهينجا، ومطالبات بحماية الأقلية، اعتبرت الزعيمة البورمية الحائزة على نوبل للسلام أونج سان سو تشي في أول موقف لها منذ اندلاع موجة العنف الأخيرة، أن «كماً هائلاً من الأخبار المضللة» تغذي السخط العالمي على معاملة بورما لأقلية الروهينجا، والتي أعدت لخلق الكثير من المشكلات بين مختلف المجموعات ولمصلحة «الإرهابيين».

وقال المصدران الحكوميان إن بنجلادش علمت بأمر زراعة الألغام من قبل السلطات البورمية من خلال أدلة تصويرية وأفراد مراقبة، وأضافا أنهم «يضعون الألغام الأرضية في أراضيهم على امتداد سياج الأسلاك الشائكة بين سلسلة من الأعمدة الحدودية». وإزاء هذا الإجراء المفاجئ، استدعت الخارجية البنجلادشية السفير البورمي للاحتجاج على زرع ألغام بالمنطقة الحدودية، خاصة وقد انفجر عدد منها وأدى إلى إصابات بالغة في صفوف الروهينجا الفارّين من أعمال العنف في ولاية راخين. وجاء في بيان صادر عن الخارجية البنجالية أن المسؤولين «أعربوا عن قلقهم إثر المعلومات التي تحدثت عن إقدام قوات الأمن البورمية على زرع ألغام عند الحدود» لمنع عودة لاجئي الروهينجا مجدداً لبلادهم. وأكد عدد من حرس الحدود البنجالي أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية خلال الأيام الماضية، وأنهم رأوا عدداً من اللاجئين الجرحى، الذين أكدوا أن ألغاماً انفجرت بهم. وصرح لاجئان بأنهما شاهدا أعضاء من جيش بورما حول موقع شهد انفجارين، وقعا نحو الساعة 2.25 مساء أمس الأول. ولم يعلق جيش ميانمار على الانفجارين اللذين وقعا قرب الحدود. وأمس، أبلغ وافدون جدد السلطات أن 3 قوارب تحمل أكثر من 100 شخص، انقلبت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بينما أكد ام.اس كبير قائد خفر السواحل البنجالي أنه منذ ذلك الحين جرفت الأمواج إلى الشاطئ 6 جثث بينها جثث 3 أطفال.

وتتعرض أونج سان سو تشي زعيمة البلاد التي يغلب على سكانها البوذيون، لضغوط بسبب الأزمة من دول إسلامية مثل إندونيسيا حيث خرج آلاف في مسيرة بالعاصمة جاكرتا أمس، للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بورما. ومع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية على النظام، أعلنت السلطات هناك أمس، أنها تتفاوض مع روسيا والصين لضمان تحركهما لعرقلة أي إدانة من مجلس الأمن لأعمال العنف المتصاعدة. وقال ثوانج تون مستشار الأمن القومي بميانمار في مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيداو، إن ميانمار تعتمد على الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن لمنع صدور أي قرار من مجلس الأمن بخصوص الأزمة. وأضاف «نحن نتفاوض مع دول صديقة لعدم إحالة المسألة إلى مجلس الأمن». وتابع «الصين صديقتنا ولدينا علاقات ودية مماثلة مع روسيا ولهذا لن يكون من الممكن أن تجد هذه المسألة طريقها لمجلس الأمن». وأمس الأول، أعلن فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا الجديد لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أنه يعتقد أن مجلس الأمن أرسل بعقده اجتماعاً مغلقاً بشأن قضية الروهينجا، إشارة مفادها أنه يريد تهدئة الوضع.

إلى ذلك، أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أمس، أن حلاً دائماً مطلوباً لوقف العنف ضد الروهينجا المسلمة في ميانمار، وذلك بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع زعيمة بورما. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الجورجي ميخائيل جانيلديز، والأذري والمار محمد ياروف في باكو بأذربيجان، إنه سيتوجه إلى بنجلاديش لعقد اجتماعات بشأن أعمال العنف بشمال غرب ميانمار وسيجتمع مع الروهينجا الفارين من العنف. وفي وقت سابق أمس، أعلنت أنقرة أنها ستبدأ توزيع أول مساعدات خارجية بولاية راخين، بعد أن سمحت سلطات بورما بذلك.