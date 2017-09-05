إنزال للتحالف في دير الزور واعتقال عناصر من «داعش»

عواصم (وكالات)

نفذت قوات التحالف الدولي أمس، إنزالاً جوياً في منطقة «كب الملا» قرب معبر «البوليل» في ريف ديرالزور الشرقي، اعتقل فيه عناصر من تنظيم «داعش». وأعلن الجيش الروسي إنشاء منطقة «فض اشتباك» في تل رفعت شمال سوريا، بموجب اتفاق ينص على نشر قوات حكومية وشرطة عسكرية روسية، في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر حالياً على نحو 65% من مدينة الرقة، وسط مساعي لجيش النظام بالمقابل لتوسيع سيطرته على محافظة دير الزور.

ونقلت «العربية نت» عن مصادر أن عملية الإنزال أدت إلى اعتقال عنصر في تنظيم «داعش» يعرف بأنه «أمير المالية» في حقل التيم النفطي ومصادرة ما بحوزته من خزينة مالية عائدة للتنظيم، كما نفذت إنزالا جويا ثانيا في ريف دير الزور الشرقي، بالقرب من منطقة الرحبة في بادية الميادين، واعتقلت ثمانية عناصر تابعين لما يسمى «شرطة داعش».

من جهة أخرى، أفاد المرصد، أن (قسد) تسيطر حالياً على نحو 65% من الرقة. وذكر أن أكثر من 2700 شخص قتلوا منذ بدء المعارك، منهم ألف مدني ، مشيراً في وقت تمكن الآلاف من الفرار من مناطق سيطرة «داعش» إلى مناطق سيطرة «قسد» ومناطق أخرى خارج الرقة، إلى أن آلافاً آخرين لا يزالون في مناطق التنظيم ويعانون من ظروف قاسية في ظل تناقص المواد الغذائية المخزنة ومياه الشرب والمواد الطبية .

وفي شأن متصل، أعلن الجيش الروسي أمس، إنشاء منطقة «فض اشتباك» في تل رفعت شمال سوريا. وقال الجنرال سيرجي رودسكوي من قيادة الأركان الروسية إن إنشاء هذه المنطقة هدفه «منع الاستفزازات والاشتباكات التي يمكن أن تقع بين الجيش السوري الحر والمقاتلين الأكراد».

وأضاف «حلت قوات النظام مكان الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة، ونشرت وحدات من الشرطة العسكرية للجيش الروسي» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، صرح مصدر عسكري سوري أن قوات النظام تمكنت أمس، من توسيع نطاق سيطرتها في محيط الطريق الذي اجتازته أمس للوصول إلى الفوج 137 على الأطراف الغربية لمدينة دير الزور شرق البلاد.