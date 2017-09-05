«الحشد» يحرج العبادي ويقرر الانتشار على حدود سوريا

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي عزمها على الانتشار على الحدود مع سوريا بحجة حماية الحدود من أي خطر قد يأتي من قافلة «داعش» المحاصرة داخل صحراء سوريا بالقرب من منطقة البوكمال الحدودية مما يحرج رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن خطوة تلك الميليشيات هي بسبب مخاوف من قبول العبادي عرض زعيم التيار الصدري نشر فصائل سرايا السلام قرب الحدود السورية.

وذكرت مصادر أمنية أمس، أن ميليشيات «الحشد» بدأت مجموعة خطوات للانتشار على الحدود مع سوريا بحجة حماية الحدود من قافلة «داعش» المحاصرة في صحراء سوريا.

وحسب مصادر سياسية فإن انتشار ميليشيات «الحشد» على الحدود هو خطوة استباقية تحسباً لقبـول العبادي عرض زعيم التيار الصدري بنشر فصائل سرايا السلام في هذه المنطقة.

وأكدت المصادر أن هذه الميليشيات موالية لتيارات سياسية محسوبة على رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتحظى بدعم إيراني، وكانت باركت اتفاق «حزب الله» ونظام بشار الأسد على صفقة «داعش».