مسيحيو العراق يرفضون المشاركة في استفتاء كردستان

أربيل (الاتحاد)

أعلنت كتلة الرافدين ممثلة المسيحيين في مجلس النواب العراقي أمس، رفضها إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان في مناطق سهل نينوى، كما رفضت المشاركة فيه عموما.

وقال رئيس الكتلة يونادم كنا إن كتلته «ترفض ما أعلنته مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان بشأن شمول مناطق سهل نينوى والمناطق المتنازع عليها بإجراء استفتاء استقلال كردستان».

وأضاف أن «الرفض يأتي لسببين أولهما عدم شمول المنطقة بالحدود الدستورية للإقليم، والآخر الوضع الكارثي للمنطقة وعدم وجود سكان فيها أصلا».

يشار إلى أن مسيحيي محافظتي نينوى وكركوك أعلنوا رفضهم المشاركة في استفتاء الانفصال الكردي المزمع إجراؤه يوم 25 من الشهر الجاري.

واعتبرت حركة (بابليون) المسيحية بدورها أن الترويج لاستمارات استفتاء الانفصال في مناطق سهل نينوى محاولات «تهديمية» للمصلحة الوطنية العليا، مؤكدة أن هذه المناطق خط أحمر، فيما دعت المسيحيين في العراق إلى رفض استفتاء انفصال كردستان «جملةً وتفصيلاً».

ومن المقرر إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر الجاري في محافظات الإقليم، إضافة إلى مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد. يذكر أن نتائج الاستفتاء غير ملزمة، مما يعني أن السكان إذا صوتوا بنعم، فلن يفضي ذلك مباشرة إلى إعلان الاستقلال عن العراق.

وتعارض الحكومة العراقية إجراء الاستفتاء، وتقول إن أي قرار يتعلق بمصير العراق يجب ألا يتخذ بمعزل عن الآخرين. وصرح رئيس الحكومة حيدر العبادي قبل أيام أن الاستفتاء مخالف للدستور، وغير شرعي إذ لم يقره برلمان العراق، ولا حتى برلمان الإقليم الذي تم تعليقه منذ سنتين وهو غير فاعل.