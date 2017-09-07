النظام السوري مسؤول عن هجوم كيميائي على خان شيخون

جنيف (وكالات)

أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة أمس للمرة الأولى، أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب في الرابع من أبريل الماضي، مما أدى إلى مقتل 87 شخصا، مؤكدين أن القوات السورية شنت ما لا يقل عن 24 هجوما كيميائيا بين مارس 2013 ويوليو 2017.

وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا ونشر أمس «في الرابع من أبريل، وفي إطار حملة جوية، أسقطت طائرة حربية حكومية غاز السارين على خان شيخون، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال».

ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزنا ينتج ذخائر كيميائية. وجاء في التقرير أن «العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول إن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين».

وأضاف التقرير «أن استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من أبريل من قبل القوات الجوية السورية، يدخل في خانة جرائم الحرب». وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ هذه اللجنة العام 2011 ، إلا أن السلطات السورية لم تسمح لمحققيها بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك، لذلك اعتمد المحققون على آلاف الشهادات للضحايا، وعلى وثائق وصور من الأقمار الصناعية. وأضاف «وحدها القوات السورية تستخدم» نوع الطائرات التي ارتكبت الاعتداء.