مخطط لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بجبال القدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (رام الله- القدس)

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن موافقة المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال «المحيطة» بالقدس المحتلة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية على موقعها الإلكتروني: إن «السلطات الإسرائيلية تعدّ البناء في هذه المنطقة ضرورياً بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة». وأشارت إلى أن «جمعية حماية الطبيعة» وجماعات بيئية، احتجت على المخطط؛ لكون البناء في هذه المنطقة سوف يسبب ضرراً بيئياً على المناظر الطبيعية والينابيع في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تغطي خطة البناء مساحة قدرها 600 هكتار، حيث ستُبنى نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية.

من جهته، أكد الخبير الفلسطيني في شؤون التخطيط والاستيطان، خليل التفكجي، أن «إسرائيل تتعامل مع القدس باعتبارها عاصمة للدولة العبرية، وهذا ما تكثف إسرائيل مخططاتها من أجله». وأوضح التفكجي في تصريح له أن الوحدات السكنية تتوزع في الكتل الاستيطانية أو في مناطق حول مدينة القدس أو مناطق بعيدة عن القدس، وأشار إلى أن قضية الاستيطان معروفة في الرؤية الإسرائيلية، وهي ليست ردود فعل لموضوع معين، ولكنها تأتي ضمن استراتيجية واضحة تماماً، منبّهاً إلى أن هذه الاستراتيجية هي عدم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين يُفرغ المفاوضات من مضمونها، وهذا ما تؤكده يومياً، إجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية المتصاعدة، التي كان آخرها مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية، على مخططات لبناء ما يزيد على 4000 وحدة استيطانية على جبال القدس المحتلة. واعتبرت «الخارجية»، هذه الإجراءات والممارسات تحدياً وقحاً لجميع الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومحاولة أخرى لإفشال التحرك الأميركي الجاد لاستئناف المفاوضات، الأمر الذي يستدعي، وقبل فوات الأوان، صحوة أميركية لإدراك الآثار الكارثية للاستيطان على عملية السلام برمتها، ويتطلب موقفاً أميركياً واضحاً من الاستيطان والتحريض الإسرائيلي العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين.

وقالت الخارجية في بيان لها: «يثبت أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يوماً بعد يوم أن مخططاتهم الاستعمارية وعقليتهم التوسعية الاستيطانية، ليس لها حدود أو ضوابط، ومنفلتة بشكل كامل من أية قوانين واتفاقيات موقعة، وأن سلطات الاحتلال على استعداد لاتباع كافة الوسائل لسرقة الأرض الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها». وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، بهذا الخصوص، إلى تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل. وأدانت الوزارة بأشد العبارات مخططات الاحتلال الاستيطانية، وتصريحات ومواقف ودعوات أركان الحكم في إسرائيل، التي تحرض على تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من وطنهم بشتى الوسائل، وأكدت على أن هذه الدعوات والمخططات القديمة الجديدة، لن تنال من إرادة شعبنا وعزيمته وقدرته على الصمود في أرض وطنه، وأن جميع هذه المهاترات مصيرها الفشل والزوال.