ضبط خلية إرهابية تتدرب على قطع الرؤوس في المغرب وإسبانيا

مدريد، الرباط (رويترز)

قالت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، إن الشرطة الإسبانية والمغربية اعتقلت خمسة مغاربة وإسبانياً واحداً للاشتباه في انتمائهم لخلية إرهابية تدرب أعضاءها على قطع الرؤوس.

وتمثل عمليات الاعتقال أول مداهمات كبيرة منذ الهجوم المزدوج الذي شنه إرهابيون في كتالونيا في أغسطس، وأدى إلى مقتل 16 شخصاً قضى معظمهم دهسا بسيارة فان في برشلونة.

وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن المجموعة كانت تعقد اجتماعات سرية خططت خلالها لشن هجمات على نطاق واسع، ونظمت تدريبات شملت عمليات محاكاة لقطع رؤوس ضحاياها.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن «أفراد هذه الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بكل من المغرب وإسبانيا، حيث انخرطوا في عقد اجتماعات سرية ليلاً إضافة لقيامهم باستعدادات بدنية وتدريبات على كيفية تنفيذ عمليات الذبح باستعمال أسلحة بيضاء. وخمسة من المعتقلين مغاربة يحمل أحدهم حق الإقامة في إسبانيا، وهناك شخص آخر إسباني من أصول مغربية».

واعتقل أحد المشتبه بهم في جيب مليلية الخاضع لإسبانيا، بينما اعتقل الآخرون في المغرب.