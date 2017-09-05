تعديل وزاري واسع في تونس

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن التعديل الوزاري الذي انتظره المتابعون للشأن العام في تونس، منذ أيام غير قصيرة، بعد أن كان الشاهد قد عرض تركيبة الحكومة المقترحة على رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي. وأكد الشاهد أمس الأربعاء، في تصريح صحفي مقتضب، أن الوزارات التي شملها التعديل فرضتها المرحلة والظروف الموضوعية ليكون بموجبها عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع الوطني، ولطفي براهم وزيرا للداخلية ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية وزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وحاتم بن سالم وزيرا للتربية وفوزي عبد الرحمن وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وعماد الحمامي وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومبروك كرشيد وزيرا لاملاك الدولة والشؤون العقارية وتوفيق الراجحي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة الاصلاحات الكبرى ورضوان عيارة وزيرا للنقل وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وعمر الباهي وزيرا للتجارة وسليم شاكر وزيرا للصحة وحاتم شهرالدين الفرجان كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية وسليم فرياني كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهشام بن أحمد كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الخارجية وسنية بالشيخ كاتبة دولة لدى وزير الصحة وسارة رجب كاتبة دولة لدى وزير النقل وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج وعبد القدوس السعداوي كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.

من جانب آخر، اعترف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في حوار له نُشر أمس بخطأ التحالف مع الإسلامويين في الحكم بعد فوز حزبه نداء تونس في انتخابات 2014. وقال السبسي في حوار مع جريدة «الصحافة» إن التحالف مع الحزب الثاني في البلاد أمْلته نتائج الانتخابات التي لم تمنح الأغلبية المطلقة للنداء، كما أن أحزاباً أخرى مدنية لم تبد استعدادا لتشكيل تحالف مدني واسع يكوّن في النهاية أغلبية مريحة على حساب الإسلامويين. وأوضح السبسي:«هذه الأحزاب التي تصنف بالمدنية لم تكن تمتلك وعيا سياسيا بدقة المرحلة والتقاط الفرصة من أجل سد الطريق أمام من كان يسعى على الدوام إلى شكل من أشكال الردة المجتمعية».

وكانت حركة النهضة، بعد سنوات من العمل السياسي السري، نجحت في اكتساح أول انتخابات بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، لكنها واجهت لاحقا وأثناء حكمها احتجاجات واسعة بسبب تصاعد العنف والاغتيالات السياسية. وتنحت النهضة عن الحكم بعد طرح الفرقاء السياسيين لحوار وطني أفضى إلى تنصيب حكومة غير متحزبة تولت قيادة المرحلة الحساسة حتى موعد انتخابات 2014.

ودفع ذلك رئيس الحكومة الأسبق السبسي إلى إطلاق حزب حركة نداء تونس في 2012، وهو خليط من ليبراليين ويساريين ونقابيين، في مسعى لمنع هيمنة الإسلامويين. ونجح الحزب في الفوز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014 لكن دون الحصول على أغلبية واسعة، بينما حلت النهضة ثانية. وقال السبسي: «الوضع الدقيق حتم الدخول في تحالف يكون حلا للمشاكل المطروحة أو على الأقل لا يزيدها تعقيدا. النهضة كانت جاهزة لذلك بالإضافة إلى أحزاب أخرى». وأضاف في حواره: «النهضة قبلت التحالف ولكن ليس بشروطها، مع أمل المساهمة في جلبها إلى خانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم».