وزير خارجية فرنسا: الليبيون يستطيعون الخروج من الأزمة بسرعة

بنغازي، طرابلس (وكالات)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، «إن الليبيين يستطيعون السير بسرعة للخروج من هذه الأزمة»، مشيراً إلى زيارته العاصمة طرابلس وطبرق وبنغازي ومصراتة. ونشر جان إيف لودريان في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «طرابلس، مصراتة، بنغازي، طبرق: أترك هذا البلد مقتنعاً بأن الليبيين يستطيعون السير بسرعة للخروج من هذه الأزمة». ووصل وزير الخارجية الفرنسي، مساء الاثنين إلى مدينة طبرق شرق البلاد، للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على رأس وفد ضم السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كرومي وعدداً من المستشارين السياسيين بوزارة الخارجية الفرنسية.

وقبل لقائه مع رئيس مجلس النواب التقى وزير الخارجية الفرنسي كلاً من المشير خليفة حفتر في بنغازي والتجمع السياسي والمجلس البلدي وعدد من القادة العسكريين والأمنيين في مدينة مصراتة، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة الداخلية العارف الخوجة في العاصمة طرابلس.