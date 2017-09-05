البحرين: اعتقال مشاركين في مسيرة «مسيئة لدولة شقيقة»

المنامة (وكالات)

أفادت وزارة الداخلية البحرينية أمس، بالقبض على عدد من المشاركين في مسيرة غير مصرح بها رددوا خلالها «شعارات مسيئة لدولة شقيقة». وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت «تعقيباً على مقطع الفيديو المتداول والمتضمن مسيرة غير قانونية، يتم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة، صرح نائب رئيس الأمن العام بأن أعمال البحث والتحري التي تمت مباشرتها في هذا الشأن، أسفرت عن تحديد هوية المشاركين والقبض على عدد منهم»، مضيفة «أنه جار استكمال أعمال البحث والتحري للقبض على البقية، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديداً للسلم الأهلي».

وبين المسؤول أن المادة 215 من قانون العقوبات البحريني، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار من أهان علناً دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها، أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علناً علمها أو شعارها الرسمي».

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه أي دعوات أو تجمعات غير قانونية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار. ولم يحدد البيان عدد المعتقلين، أو الدولة التي تظاهر المحتجون ضدها.