السيسي ورئيس فيتنام يبحثان مواجهة الإرهاب

هانوي، القاهرة (وكالات)

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج، عقب جلسة مباحثات بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس مراسم التوقيع على تسع من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين مصر وفيتنام. وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن مذكرات التفاهم والبرامج التي تم التوقيع عليها شملت محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين مصر وفيتنام، ومذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئتي الإذاعة في البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملاحة التجارية. كما شملت التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة للفترة 2017 - 2019، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة للفترة 2017 - 2021، ومذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستزراع السمكي، ومذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية.

وكان السيسي وصل إلى مطار هانوي في وقت سابق أمس في زيارة رسمية لفيتنام، هي الأولى لرئيس مصري منذ بدء علاقات البلدين، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين والسفراء العرب والأفارقة المعتمدين لدى فيتنام. واستهل السيسي برنامج الزيارة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الفيتنامي الراحل «هو تشي منه»، والنصب التذكاري للشهداء الفيتناميين، ثم توجه الرئيس عقب ذلك للقصر الجمهوري في العاصمة هانوي، وكان في استقباله، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تران داي كوانج، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن رئيس فيتنام أشاد «داي كوانج» بدور مصر التاريخي به في الدفاع عن قضايا الدول النامية، ومساندة حركات التحرر وإنشاء حركة عدم الانحياز، كما أشاد بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين الاقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. وأكد رئيس فيتنام على أن زيارة السيسي ستعطي زخماً كبيراً لدفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات لصالح الشعبين الصديقين، خاصة أنها أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.

وأشاد السيسي بالإنجازات التنموية التي حققها الشعب الفيتنامي، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون مع فيتنام في المجالات المختلفة، والاستفادة من خبراتها في ضوء النجاحات التي حققتها في مجالات الصناعة والتجارة، بما يسهم في تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى قيام الزعيم الفيتنامي «هو تشي منه» بزيارة مصر ثلاث مرات.

وأشار المتحدث الرئاسي، إلى أن المباحثات تناولت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون في النقل البحري وصناعة السفن، والزراعة والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن سبل تعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين.

كما أكد الجانبان أهمية العمل على زيادة الزيارات المتبادلة على كل المستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وتطرقت المباحثات إلى سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأكمله، فضلا عن تبني منهج شامل لمكافحتها، لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية. وأكد في هذا السياق أهمية دور الأزهر الشريف في إطار المواجهة الفكرية للإرهاب ونشر المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي الذي يُعلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر، كما أكد إدانته لأحداث العنف التي تشهدها ميانمار، مشيراً إلى أن استمرار تلك الأحداث يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف، ومشدداً على ضرورة قيام الحكومات بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن لهم بما يسهم في ترسيخ مبدأ المواطنة.