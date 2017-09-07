«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في ميدي

عقيل الحلالي (صنعاء)

حرر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي أمس الأربعاء، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة ميدي الساحلية شمال غرب البلاد. وأعلنت قيادة المنطقة الخامسة في الجيش اليمني «تطهير مبان جديدة في مدينة ميدي» القريبة من السعودية وتشهد معارك شرسة منذ نحو عامين. وقالت في بيان مقتضب إن عدداً من عناصر الميليشيات الانقلابية قتلوا «خلال تطهير قوات الجيش لمباني جديدة في الأحياء المتبقية في ميدي»، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت من أسر أحد عناصر الميليشيات خلال المعارك المحتدمة منذ أسبوع، وأوقعت عشرات القتلى في صفوف الحوثيين، معظمهم سقطوا في غارات جوية مكثفة للتحالف العربي على المدينة.

ونشر الجيش اليمني صوراً لجثث تعود لمقاتلين حوثيين قتلوا في معارك ميدي أمس الأربعاء، بينما أظهرت صورة أسير من المتمردين اعتقلته قوات الشرعية.

واستقبلت بلدات في محافظة الحديدة المجاورة (غرب)، أمس الأربعاء، ثماني جثث لمسلحين حوثيين قتلوا في المعارك الشرسة في ميدي. وشنت مقاتلات التحالف العربي الأربعاء غارات على مواقع للميليشيات في محافظتي حجة وصعدة (شمال)، وهاجمت تعزيزات وأهداف للمتمردين في صنعاء وبلدتي صرواح ونهم شرق العاصمة.

وأصابت ضربة جوية موقعاً في بلدة حيران المتاخمة لميدي وحرض في شمال حجة، وأوقعت قتلى وجرحى، في حين دمرت غارة أخرى شاحنة في بلدة صرواح كانت تنقل أسلحة وذخائر للميليشيات التي تقاتل القوات الحكومية التي تحاول تحرير البلدة والوصول إلى صنعاء.