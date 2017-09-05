اغتيال مسؤول أمني في دوعن

بسام عبدالسلام(عدن)

اغتال مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» في وقت متأخر الليلة قبل الماضية نائب مدير أمن مديرية دوعن في محافظة حضرموت، الضابط علي صالح باداهية. وأفاد مصدر محلي لـ «الاتحاد» بأن مجهولين نصبوا كميناً لسيارة مدير الأمن أثناء عودته إلى منزله في منطقة قيدون، مشيرا إلى أن المهاجمين قاموا برمي جثته في قارعة الطريق والفرار بسيارته الخاصة إلى مكان مجهول. ويعتبر الضابط باداهية من أحد القيادات الأمنية البارزة في مديرية دوعن، وتولى خلال الفترة الماضية منصب قائم بأعمال مدير الأمن. وتأتي العملية في غضون 24 ساعة من مقتل مواطن وإصابة آخرين في هجوم لعناصر من القاعدة على تجمع لأبناء من قبيلة آل بارشيد في ضواحي دوعن.

وأضاف مصدر قبلي لـ«الاتحاد» أن العناصر الإرهابية شرعت باستهداف أبناء قبيلة آل بارشيد في دوعن على خلفية رفضها تواجد هذه العناصر في وادي دوعن ومساندتها الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية في حملتها ضد التنظيم منذ مايو 2017. وأضاف أن استهداف تجمع أبناء القبيلة ومقتل وإصابة عدد منهم إلى جانب محاولة اغتيال القيادي العسكري فيصل بارشيد، وإصابة مرافقه يأتي ضمن هذه الحملة التي تستوجب توحد القبائل في وادي حضرموت من أجل التصدي لهذه العناصر.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات العسكرية في حضرموت تجهيز قوات عسكرية متخصصة في جانب محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن القريب العاجل سيشهد إدخال كتائب خاصة جديدة مدربة على مستوى عال ونوعي وإشراكهم في أية مهام خاصة وقتالية لإحلال الأمن والاستقرار في المحافظة.