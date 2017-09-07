مساعدات من الإمارات لأهالي حضرموت وشبوة

المكلا (وام)

وصلت إلى ميناء المكلا أمس، سفينة شحن إماراتية محملة بـ 30 ألف سلة غذائية وملابس مدرسية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتوزيعها على الأسر اليمنية في محافظتي حضرموت وشبوة وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمحافظات المحررة، وامتداداً لحملة المساعدات الإغاثية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد أحمد البلوشي نائب فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت، حرص الهيئة على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وتقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات اليمنيين تنفيذا لتوجيهات القيادة في دولة الإمارات. وقال إن هذه المساعدات ستوزع على الأسر في أرجاء المحافظتين عبر فرق الهلال الأحمر الإماراتي لتصل إلى مستحقيها، لافتا إلى وصول العديد من السفن التي تحمل مساعدات متنوعة في العديد من المجالات المختلفة. يذكر أن هذه الشحنة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تنفذه دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية والإنسانية.