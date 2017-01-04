«دبي الدولية للقدرة».. واحة الخيل في الصحراء

دبي (الاتحاد)

مدينة دبي الدولية للقدرة، هي مضمار التحدي في سباقات القدرة وسط صحراء دبي، وتمثل واحة الخيل وسط المناظر الطبيعية الصحراوية من الكثبان الرملية والرمال الناعمة، حيث تمثل سباقاتها مقصداً لنخبة الفرسان من داخل وخارج الدولة لخوض التحديات الكبرى من أجل التتويج بالألقاب والفوز بأغلى الجوائز.

وتنظم المدينة عدداً كبيراً من السباقات، حيث تستضيف 28 سباقاً وبطولة، من جملة 73 سباقا لموسم 2016 - 2017، تقام على ميادين القدرة الرئيسية في الدولة، وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداء من البطولات الدولية الكبرى لمسافة 160 كلم «3 نجوم» ومسافة 120 كلم «نجمتين» والسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

ومن أبرز البطولات التي تقام هذا الموسم بمدينة دبي الدولية، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، الذي استقطب مئات الفرسان للمشاركة فيه هذا العام، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يقام في منتصف مارس المقبل. واهتم برنامج سباقات القدرة لهذا الموسم في المدينة بإتاحة الفرصة للفئات المختلفة للتنافس، حيث احتوى على 12 سباقاً خصصت للمواطنين من أصحاب الإسطبلات الخاصة، وفي مجال قدرة السيدات ضم 7 سباقات، وأيضاً يشهد هذا الموسم سباقات للشباب والناشئين، كما يضم البرنامج 11 سباقاً تأهيلياً لمسافتي 40 و80 كيلومتراً.

وتستضيف المدينة هذا الموسم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ثوبه الجديد بمواصفاته الدولية، الذي يعد محطة بالغة الأهمية للفرسان العالميين ونخبة فرسان الإمارات، الذي يتألف من ثلاثة سباقات متضمنة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، وكأس مخصصة للسيدات لمسافة 100 كلم، وكأس للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي أيضاً لمسافة 100 كلم.

وتستضف المدينة أيضاً سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة المصنف تحت «3 نجوم» بتنظيم نادي دبي للفروسية، ويعتبر الحدث الأبرز ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة الذي يستمر على مدى أربعة من 13 إلى 18 مارس المقبل، الذي يتضمن 4 سباقات تشمل مختلف الفئات، ويبدأ بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم التالي يقام سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، فيما يشهد اليوم الثالث انطلاقة سباق كأس اليمامة للفرسان لمسافة 120 كلم، ويقام الحدث الأبرز «كأس ولي عهد دبي» في اليوم الرابع، وهو اليوم الختامي للمهرجان.

وتم تصميم المهرجان، ليكون مثيراً تنافسياً بين للفرسان على مختلف المستويات، لإظهار وتبادل الخبرات في سباقات من الطراز الأول، وبذلك يرتقي إلى وصفه كحدث ختامي للفرسان والفرق المتنافسة، ويشهد السباق مشاركة عددية كبيرة، من خارج الدولة في الحدث، بجانب فرسان الإمارات.

ومن أبرز الأحداث التي استضافتها مدينة دبي الدولية للقدرة النسخة الثانية لبطولة العالم العسكرية، حيث توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لها بجدارة للمرة الثانية على التوالي في السباق الذي أقيم لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة 70 فارساً وفارسة بنظام الفردي والفرق. وحقق سمو الشيخ حمدان بن محمد فوزاً كاسحاً على صهوة الجواد «عقاب»، مسجلاً زمناً قدره 4:33:36 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 29.58 كم/‏‏ الساعة.