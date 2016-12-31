«ثقافية الشارقة» تفتتح 2017 بـ «الشارقة للشعر العربي» وتختتم 2016 بـ «الشارقة للمسرح الكشفي»

عصام أبو القاسم (الشارقة)

أعلن عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، أمس «السبت» في تصريح لوسائل الإعلام، أن الدائرة استكملت التجهيزات لانطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الخامسة عشرة، والذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الثامن من يناير 2017.

وأضاف أن المهرجان «سيكرم شخصيات أثرت الشعر العربي بقصائد ومشاركات وحضور في المحافل الشعرية، ويصاحبه أمسيات شعرية وحضور لافت لقامات الشعر العربي وبمشاركات متنوعة وحفلات توقيع لإصدارات شعرية وبرنامج فكري يُناقش خلاله الراهن من موضوعات الشعر».

واعتبر العويس أن «الشارقة من خلال المهرجانات التي تقام بمعدل مهرجان كل شهر في بيوت الشعر التي انطلقت بفاعلية في مختلف البلدان العربية وبمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة وبتفاعل مثري للفعل الثقافي في الوطن العربي، مثلت منظومة مستدامة للفعل الثقافي ومحركاً لأدوات التفاعل الإنساني من خلال الشعر وانفتاحاً على مدارسه ومناهجه، بالتناغم مع الفرد وتشكله في المجتمع». لافتاً إلى أن المهرجان الشعري في الشارقة «هو استكمالٌ للمشاريع الثقافية، وتتويجٌ للجهد خلال العام، وتكريمٌ لقامات أسهمت بدورها في تحريك الساحة الشعرية نحو الحياة وصيرورتها».

واختتم العويس تصريحه بأن الشارقة وبيوت الشعر في الوطن العربي «ستواصل عملها في رفد مكتبة الشعر من خلال ما يصدر من دواوين شعرية وتنظيم أمسيات شعرية ومهرجانات، تمثل روح الفعل الثقافي حيث الاشتغال الفاعل في الفرد والمجتمع للارتقاء به فنياً وجمالياً نحو الالتقاء الإنساني بشفافية وفهم ورقي».