«طوال القامة».. أكثر عرضة لتخثر الدم

مالمو (السويد) (د ب أ)

أكد باحثون أن طوال القامة معرضون أكثر للإصابة بمرض «الخثار» الذي ينتج عن تجلط الدم في الشرايين والأوردة.. وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت أمس في مجلة «سيركوليشن كارديوفاسكولار جينيتكس»، إن النتائج التي توصلوا إليها تبين أن خطر انسداد الأوردة جراء وجود تخثر دموي متنقل يزداد لدى الرجال والنساء أصحاب القامة الطويلة.

ورأى بينجت تسولر كبير الباحثين الذين أعدوا الدراسة في جامعة لوند بمدينة مالمو السويدية أنه إذا تأكدت نتائج الدراسة، فلابد من إعطاء طول الجسم مستقبلاً نفس أهمية وزن الجسم عند تقييم مدى خطر الإصابة بتخثر الدم.

وحسب الدراسة.. ينشأ تجلط الدم عندما تتكون خثرة في وعاء دموي غالباً ما يكون وريداً، ويمكن أن تؤدي هذه الخثرة في حال تكونها في الرئة لخطر على الحياة، كما أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية سببها الخثار في الغالب.

وليست هذه هي الدراسة الأولى التي تبين أن طول الجسم يرتبط بالأمراض، حيث أوضح باحثون في هارفارد أن أصحاب الأجسام الطويلة معرضون أكثر لخطر للإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية والسكر والسرطان.