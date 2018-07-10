«الفلك الدولي»: كسوف جزئي للشمس بعد غدٍ

( وام)

أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الجمعة الموافق 13 يوليو الجاري سيحدث كسوف جزئي للشمس ويمكن مشاهدته من جنوب شرق المحيط الهندي تحديدا في المنطقة الواقعة بين قارة أستراليا والقارة القطبية الجنوبية .

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن الكسوف سيكون مشاهدا من اليابسة في أجزاء بسيطة من أقصى جنوب قارة أستراليا وفي أجزاء بسيطة من أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية وسيكسف ما نسبته 34 في المائة من قطر قرص الشمس.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إنه في يوم الجمعة 13 يوليو - في الساعة 02:48 صباحا بتوقيت غرينتش - سيحدث اقتران شهر ذي القعدة " المحاق" وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من العالم العربي باستخدام التلسكوب فقط من غرب العالم العربي .. أما يوم السبت فيمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس بالعين المجردة من معظم دول العالم وعليه من المتوقع أن يبدأ شهر ذي القعدة يوم السبت في بعض الدول في حين أنه سيبدأ يوم الأحد في باقي دول العالم الإسلامي.