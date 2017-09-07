الفحص الطبي للمستثمرين والدبلوماسيين بمراكز الرعاية الشهر المقبل

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تطبق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مطلع شهر أكتوبر المقبل، خطة لتقديم فحوص اللياقة الطبية في مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم فحوص اللياقة الطبية في هذه المراكز، للمستثمرين ورجال الأعمال والدبلوماسيين وعوائلهم، وبعض المهن العليا، مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين والمدرسين، وغيرهم.

وأبلغ الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، «الاتحاد»، أن الخطة تعمل ضمن خطين متوازيين، الأول: تنفيذ ذلك في الإمارات الست التي تتوافر فيها مراكز رعاية تابعة للوزارة وتحديداً من دبي وحتى الفجيرة، والثاني التوسع في عدد المراكز المقدمة للخدمة، حيث ستكون البداية بعدد محدود من المراكز في كل إمارة، تمتد لتشمل كل المراكز المؤهلة لتقديم الخدمة.

وقال: «سنبدأ في إمارة دبي وفي 3 مراكز رعاية أولية فقط من بين 8 مراكز تابعة للوزارة في الإمارة، وهذه المراكز هي: «المحيصنة والاتحاد وهور العنز، لتقدم خدمات الفحص الطبي للياقة للمستثمرين والدبلوماسيين، الشهر المقبل، بعد أن قامت مطلع الشهر الحالي بتقديم الخدمة نفسها للعمالة الوافدة الأسرية، مثل الفئات المساعدة والسائقين الخصوصيين، إضافة إلى ربات البيوت (زوجة المواطن الأجنبية)».

وأضاف: نهدف من تقديم خدمات فحص اللياقة الطبية للإقامة لبعض الفئات، إلى تسريع إجراءات فحوص اللياقة الصحية، واستصدار الإقامة للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد، وتقديم الخدمة على نطاق جغرافي أوسع مما كان عليه في السنوات الماضية، وتخفيف الضغط على مراكز الطب الوقائي ومراكز فحص العمالة.