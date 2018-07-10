هادي: لن ننسى المواقف التاريخية للإمارات

عدن (وام)

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن، أمس، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي التي تزور اليمن حالياً. جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية على المستويات كافة، والجهود المبذولة من أجل دعم واستقرار اليمن.

وأشاد الرئيس اليمني بالوقفة الأخوية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن وشعبه في ظل الظرف التاريخي الذي يعيشه، مؤكداً أن اليمن قيادة وحكومة وشعباً لن تنسى هذه المواقف التاريخية لدولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

من جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي وقوف دولة الإمارات إلى جانب اليمن الشقيق، مشيرة إلى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تقوم على وشائج الدم والعروبة والتاريخ المشترك.

كما التقت معالي ريم الهاشمي، المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، وأكدت دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن على الصعيد الأمني الذي يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار البلاد، وثمنت جهود الحكومة اليمنية الشرعية على صعيد إصلاح أوضاع السجون لتكون أماكن إصلاح وتأهيل للنزلاء.

من جانبه، أكد وزير الداخلية اليمني عمق العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات واليمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإمارات ضمن التحالف العربي، ووقوفها بجانب اليمن وشعبه. وثمن الدور الذي تقوم به الإمارات لدعم جهود وزارة الداخلية اليمنية في مختلف مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات والإمكانات الأمنية وتطوير الممارسات والإجراءات المتخذة في السجون اليمنية. وفي هذا السياق، أكد أن كافة السجون تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وضمن الإجراءات القضائية الصادرة عن النظام القضائي اليمني، وأن الإمارات تقدم مساعدتها في هذا المجال لوزارة الداخلية التي تقوم بالإشراف الكامل على السجون.

والتقت معالي ريم الهاشمي الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية في المجال الاجتماعي والإنساني ومكافحة الفقر، وذلك من خلال المضي في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج التنموية الهادفة التي بدورها تسهم وبشكل فاعل في تحسين مختلف الجوانب المعيشية وتغيير ملامح المجتمعات المحلية وفقاً للإمكانات المتاحة. والتقت معالي ريم الهاشمي أيضاً القاضي أحمد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.