هادي: لن ننسى المواقف التاريخية للإمارات

عدن (وام)
استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن، أمس، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي التي تزور اليمن حالياً. جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية على المستويات كافة، والجهود المبذولة من أجل دعم واستقرار اليمن.
وأشاد الرئيس اليمني بالوقفة الأخوية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن وشعبه في ظل الظرف التاريخي الذي يعيشه، مؤكداً أن اليمن قيادة وحكومة وشعباً لن تنسى هذه المواقف التاريخية لدولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة.
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كما التقت معالي ريم الهاشمي، المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، وأكدت دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن على الصعيد الأمني الذي يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار البلاد، وثمنت جهود الحكومة اليمنية الشرعية على صعيد إصلاح أوضاع السجون لتكون أماكن إصلاح وتأهيل للنزلاء.
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والتقت معالي ريم الهاشمي الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية في المجال الاجتماعي والإنساني ومكافحة الفقر، وذلك من خلال المضي في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج التنموية الهادفة التي بدورها تسهم وبشكل فاعل في تحسين مختلف الجوانب المعيشية وتغيير ملامح المجتمعات المحلية وفقاً للإمكانات المتاحة. والتقت معالي ريم الهاشمي أيضاً القاضي أحمد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.