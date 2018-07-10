استقالة وزير خارجية بريطانيا غداة تنحي اثنين من زملائه

لندن (وكالات)

قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقالته، كما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أمس، بعد ساعات على استقالة الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس. وقال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان «بعد الظهر، قبلت رئيسة الوزراء استقالة جونسون من منصبه كوزير للخارجية».

وأضاف البيان «سيتم الإعلان قريباً عن الشخص الذي سيخلفه. إن رئيسة الوزراء تشكر بوريس على عمله». وأشارت تقارير إلى أن جونسون انتقد في مجالسه الخاصة، خطة ماي لإبقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد «بريكست». وامتنع عن الإدلاء بأي تصريح منذ أن وافقت الحكومة على الخطة الجمعة الماضي. وتواجه ماي، «تمرداً» من المعارضين للاتحاد الأوروبي في صفوف حزبها. فقد استقال ديفيس، ووزير آخر هو ستيف بيكر، من منصبيهما أمس الأول، فيما بدأ بعض أعضاء حزب ماي يطالبون بتغييرها.