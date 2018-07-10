مسؤول أممي: ترامب ومون لم يثيرا حقوق الإنسان مع كيم



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018 سيؤول (أ ف ب) أعلن مقرر الأمم المتحدة لدى كوريا الشمالية، توماس أوخيا كوينتانا، أن المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن وسيؤول ضعت مسألة حقوق الإنسان المتعلقة بالمظلومين في كوريا الشمالية في مرتبة ثانوية. والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة في 12 يونيو المنصرم بسنغافورة، بعد أن اجتمع مرتين مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن. ولم يذكر إعلان سنغافورة المشترك أو إعلان بانمونجوم الذي وقعه كيم ومون، انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الدولة المتهمة، بارتكاب سلسلة مروعة من الخروق.