بومبيو إلى كابول لبحث التطورات الأمنية

كابول (وكالات)

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إلى كابول أمس، في زيارة مفاجئة، حيث أجرى محادثات أمنية مع القادة الأفغان وسط أجواء تفاؤل بحلول السلام في هذا البلد الذي يشهد حرباً منذ 17 عاماً. وهي الزيارة الرسمية الأولى لبومبيو إلى أفغانستان منذ توليه منصبه الحالي في أبريل الماضي.

وتأتي بعد وقف لإطلاق النار غير مسبوق كان سارياً في البلاد خلال عيد الفطر. وأفاد مصدر أمني رفيع، أن مستوى أعمال العنف التي تنفذها «طالبان» في مختلف أنحاء البلاد تراجع بشكل كبير منذ إعلان وقف النار لمدة 3 أيام. وتأتي زيارة بومبيو إلى كابول عشية المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان، بمشاركة 36 دولة في جدة، ويرتقب أن يؤيد المؤتمر إطلاق مفاوضات سلام.

مع ذلك ذكر مسؤولون محليون أمس، أن 7 على الأقل من مسلحي «طالبان» لقوا حتفهم خلال الساعات الـ24 الماضية، بعمليات أمنية في منطقة باتي كوت بإقليم نانجارهار شرق البلاد. كما أعلن مسؤولون إحباط اعتداء انتحاري بسيارة معبأة بالمتفجرات، بقتل قائدها قبل اقتحامه قاعدة عسكرية في هلمند جنوب البلاد.