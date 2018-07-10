4 قتلى وجرحى من «الحرس الإيراني» باشتباكات

أربيل (الاتحاد)

أعلنت قيادة قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني «حدكا»، وقوع اشتباكات عنيفة بينها و«الحرس الثوري» الإيراني في منطقة قريبة من الحدود العراقية التركية، مبينة أنها أسفرت عن مقتل وإصابة 4 من القوات الإيرانية.

وقالت القيادة في بيان أمس، إن الاشتباكات العنيفة «جرت في أطراف قرية كوكة بمنطقة بير محمد بوكان بمحافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي إيران، قريباً من الحدود العراقية التركية، على مدى ساعة كاملة. وأضافت أن القوات الإيرانية اعتقلت مجموعة أشخاص على خلفية الاشتباكات، مؤكدة أن مسلحي الحزب لم يتكبدوا أي خسائر خلال تلك الاشتباكات.