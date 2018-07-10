اتساع نطاق تظاهرات المطلبية بجنوب العراق

بغداد (الاتحاد)

شهدت أغلب محافظات جنوب العراق تظاهرات عارمة، بعد 24 ساعة على مقتل أحد المتظاهرين في البصرة، وإصابة آخرين بيد قوات الأمن، أثناء احتجاجات مطلبية، بينما أمهل شيخ عشيرة المقتول الحكومة المحلية ساعات لتسليم القاتل ومن أمره بإطلاق النار على المدنيين العزل.

وهدد مجلس عشائر البصرة الحكومة «بثورة عارمة»، داعياً المواطنين بالخروج للتظاهر، قائلاً في بيان، «على الحكومتين المركزية والمحلية التدخل فوراً، وإيقاف جميع الاعتداءات على المتظاهرين». وطالب بتوفير الخدمات، وإنهاء البطالة بالمحافظة، رافضاً اتهام قائد عمليات البصرة المتظاهرين بأنهم مسلحون.

وطالب شيخ قبيلة بني منصور في المحافظة، محمد المنصوري محافظ البصرة اسعد العيداني بتسليم الشخص الذي قتل أحد أفراد العشيرة أثناء التظاهرة التي نظمت احتجاجاً على البطالة.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، إيقاف جميع منتسبي القوة التي كانت موجودة في التظاهرة بمدينة الباهلة شمالي المحافظة.