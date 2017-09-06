«التربية»: شعار «عام زايد» على الكتب الدراسية

دينا جوني (دبي)

بدأت المدارس الحكومية على مستوى الدولة تسلم الكميات المطلوبة من الكتب المدرسية لتوزعها على الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدوام المدرسي الذي ينطلق الأحد المقبل 10 سبتمبر. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن جميع الكتب الدراسية تحتفي بـ«عام زايد» الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون شعار العام 2018 في الدولة.

وقال الدكتور حمد اليحيائي وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المناهج والتقييم لـ«الاتحاد» إن خطة الطباعة التي اعتمدتها الوزارة تعطي الفرصة لإدخال كل ما مستجد سواء في المحتوى العلمي والأحداث العالمية الجارية، أو على مستوى المبادرات المحلية الصادرة عن القيادة الرشيدة في الدولة، مشيرا إلى أن شعار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه&ndash مسطّر على جميع أغلفة الكتب المدرسية العربية والإنجليزية.

وعن تحديث المناهج، أكد أن الوزارة مستمرة في التطوير، ولن تتوقف عن ذلك عند بداية أو نهاية كل فصل، لافتاً إلى أن تحديث وتطوير محتوى الكتاب المدرسي هي عملية دائمة طوال العام الدراسي، وتقوم بها فرق متخصصة في إدارة المناهج.

وأكد اليحيائي أن قطاع المناهج والتقييم قد اتخذ كل الاجراءات اللازمة لتسيير عملية توريد الكتب من المطابع إلى المدارس، وعمل على ردم الفجوات التي قد تُحدث أي عرقلة في العملية التعليمية.