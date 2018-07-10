الصدر يجدد مطالبة الكتل بعدم «إقحام» دول أجنبية في تشكيل الحكومة العراقية

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

طالب مقتدى الصدر الداعم الرئيس لتحالف «سائرون» الفائز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 12 مايو الماضي، مجدداً، الكتل السياسية بالكف عن الحوار مع «الدول الأجنبية» حول عملية تشكيل الحكومة التي اعتبرها «شأناً عراقياً بحت»، مجدداً المطالبة بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والقومية والعرقية، وأعرب عن استعداده التام لخلق أجواء للتعاون من أجل تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية.

في الأثناء، بدأت في بغداد أمس، عمليات العد والفرز اليدوي لبطاقات الاقتراع 467 محطة انتخابية سجلت عليها شكاوى وطعون في 6 محافظات جنوبية، بينما كشف مصدر سياسي أنه تم إنجاز 90 صندوقاً للبصرة وكانت نسبة التطابق ‎%‎100. كما انطلقت عملية إعادة العد والفرز في محافظة السليمانية شمال البلاد، حيث أعلنت 6 أحزاب كردية معارضة، رفضها للعملية برمتها بسبب «افتقارها للشفافية ومخالفتها تعليمات البرلمان العراقي»، مهددة بالطعن لدى المحكمة الاتحادية إذا لم تشمل العملية الصناديق كلها.

وأوضح الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن على الكتل السياسية قطع أي مباحثات مع «الولايات المتحدة أو غيرها من الدول»، بشأن نتائج الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن هذه العملية هي شأن عراقي بحت.

وطالب الصدر بأن يتم التباحث مع دول الجوار بشأن تقديم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، لاسيما أن العراق يمر بموجة حر لا مثيل لها، مع انقطاع تيار الكهرباء في معظم محافظاته، بدلاً من المباحثات السياسية من أجل تشكيل الحكومة. فيما واصل الصدر هجومه على «المحاصصة الطائفية» أشارت مصادر سياسية وإعلامية إلى قرب ولادة تحالف يستند إلى الطائفية، يضم نوري المالكي، وهادي العامري وحيدر العبادي، وذلك بعد مساعٍ حثيثة بذلت من قبل قيادات رفيعة لحزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه المالكي والعبادي، من أجل عدم خروج منصب رئاسة الوزراء من حصة هذا الحزب الذي يتولاه منذ 2005.