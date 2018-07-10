موافقة سورية على دخول الإغاثة لجنوب البلاد



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018 دمشق (د ب ا) أعلن منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سوريا، علي الزعتري، موافقة الحكومة السورية على تسير قوافل مساعدات لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب البلاد. وقال الزعتري، في بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة، في دمشق أمس: «نرحب بطلب الحكومة السورية تقديم المساعدات وتسيير القوافل الإنسانية لأهالي محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، حيث تتسم الظروف المعيشية للمدنيين المتضررين من النزاع في الجنوب بالصعوبة في الوقت الحالي». وأضاف منسق الأمم المتحدة: «نتطلع إلى عودة الخدمات الحكومية الضرورية بأسرع وقت ممكن، لتلبية احتياجات السكان، لاستعادتهم الشعور بالاستقرار والأمان، وعودتهم بأسرع وقت ممكن لحياتهم الطبيعية». وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المساعدات، وتدعو جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الانسانية، وتقديم الحماية للأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. وكانت الأمم المتحدة في سوريا قد زودت الهلال الأحمر بكميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية لتوزيعها في عدد من المناطق.