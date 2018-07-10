شكري: بديل حل الدولتين هو «الاضطراب المفتوح»

بكين (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه لا يمكن حرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة قومية مستقلة، وقال أمام ندوة بمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، على هامش زيارته بكين للمشاركة بمنتدى التعاون الصيني العربي: «إن البديل عن حل الدولتين هو الاضطراب المفتوح، وبالتالي يجب على الطرفين العودة إلى المفاوضات بحسن نية».

وشدد على أهمية مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن بعض الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط استغلت الدعم للتغيير كذريعة لتوفير ملاذات آمنة، وكذلك الدعم العسكري والمالي للعديد من المنظمات الإرهابية المتطرفة، بما في ذلك تنظيما «داعش» و»القاعدة». كما شدد على موقف مصر، وغيرها من الدول العربية الكبرى، القاطع الذي اتخذته ضد السياسات التخريبية والمدمرة لبعض الجهات الإقليمية، ودعمها للإرهاب. وأشار إلى أن سياسة مصر تجاه سوريا تتركز على الحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلامة الإقليمية للدولة السورية، ومنع انهيار مؤسساتها، ودعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته، من خلال حل سياسي مقبول يمثلهم جميعاً، ويوفر بيئة مواتية لجهود إعادة الإعمار.