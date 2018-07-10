«الجامعة» والصين تبحثان دفع عملية التنمية في الدول العربية

بكين (الاتحاد)

التقى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، في بكين، نائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، على هامش الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي: «إن اللقاء شهد حواراً معمقاً حول سبل دفع عملية التنمية في الدول العربية، وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية الصينية خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن الأمين العام أعرب عن تقدير الجانب العربي للمساندة الصينية القوية لعدد من القضايا والمواقف العربية المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك للدور المهم الذي تقوم به الصين في تقديم المنح والمساعدات الفنية لعدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن الجانب العربي لديه التزام قوي بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوافق عليها مع الجانب الصيني، في إطار منتدى التعاون، ومبادرة «الحزام والطريق».

وأضاف المتحدث أن نائب الرئيس الصيني أشار إلى أن بلاده تحمل تقديراً عالياً للدول وللشعوب العربية، انطلاقاً من المساهمات العربية الكبيرة في الحضارة الإنسانية، والعلاقات المتميزة التي تربط الصين بالدول العربية كافة خلال المرحلة الحالية، وقال: «إن الصين تساند بالكامل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإنهاء النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التزامها بدعم عمليات التنمية في المنطقة».