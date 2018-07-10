بكين: العلاقات مع الإمارات استراتيجية

عمر الأحمد (بكين)

تنطلق اليوم في بكين أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي، برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومشاركة 17 وزيراً، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آلية المنتدى، ودعم مبادرة «الحزام والطريق» التي كانت أطلقت عام 2013 بهدف تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلداً، إضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد نائب مدير إدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، تشياو جين تشانغ، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الصين بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستدلاً بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2015، التي كشفت عن مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين الإمارات والصين. وأضاف أن الصين قامت بإعفاء مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر، وتم تطبيق ذلك فعلياً، ابتداءً من 16 من يناير الماضي. مشيراً إلى بلوغ مجموع السياح الصينيين إلى الإمارات في العام الماضي مليون سائح، بنسبة 8.5% من مجموع السياح حول العالم. وذكر في إحاطة إعلامية، نظمتها وزارة الخارجية على هامش الاستعدادات لفعاليات المنتدى، أن الدول العربية ستشارك بـ17 وزيراً، مما يدل على أهمية الاجتماع وتميز العلاقات الصينية العربية، مما يوعد بمستقبل متفائل إزاء مبادرة «الحزام والطريق». مؤكداً عمق العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، حيث قال: «إن الصين تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع الدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية عام 2017، 200 مليار دولار».

وأضاف أن الصين تستقبل سنوياً أكثر من 13 ألف طالب عربي، وأنشأت 16 معهداً ثقافياً ومدرسة صينية في الدول العربية، مما يدل على عمق الشراكة الثقافية بين الجانبين».

وكان المنتدى قد تأسس عام 2004، ليصبح إطاراً للتعاون الجماعي بين جامعة الدول العربية والصين، ليشمل مجالات عديدة، سياسية واقتصادية وثقافية. ولعب المنتدى دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية في القرن الحادي والعشرين. ويشمل المنتدى في عضويته كلاً من الصين والدول الأعضاء بالجامعة (الإمارات، والجزائر، وعمان، ومصر، وفلسطين، والبحرين وجيبوتي، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسعودية، والسودان، والصومال، وتونس، وسوريا، واليمن، والعراق، والأردن، وجزر القمر).