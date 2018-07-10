البشير يعين مدير الاستخبارات السابق سفيراً لدى واشنطن

الخرطوم (أ ف ب)

قرر الرئيس السوداني عمر البشير أمس تعيين مدير الاستخبارات السابق محمد عطا سفيراً لدى الولايات المتحدة، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عطا قوله «البشير طلب مني العمل بجهد لتحسين العلاقات بين البلدين». ويناقش مسؤولو البلدين حالياً كيفية رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع أن يلعب عطا دوراً حاسماً في المفاوضات.

وفي الرابع من يوليو الجاري، تعهد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس العمل مع السودان من أجل إخراجه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وقال «أتعهد لكم أن تعمل السفارة بكل طاقتها، وتركيزها على تهيئة الظروف لإخراج السودان من هذه اللائحة»، وذلك خلال احتفال نظمته سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، بمناسبة العيد الوطني الأميركي «الرابع من يوليو».