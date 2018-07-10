اتفاق جنوب السودان مهدد من حلفاء مشار

جوبا (رويترز)

قال بوك بوث بالوانج نائب المتحدث باسم جماعة الحركة الشعبية لتحرير السودان المتحالفة مع زعيم المتمردين ريك مشار «إن الجماعة ترفض اقتراحاً للسلام طُرح في أوغندا مطلع الأسبوع ويقضي بإعادة مشار إلى منصب نائب رئيس جنوب السودان. وأضاف «اقتراح كمبالا يشبه كل الاقتراحات الأخرى المقدمة لنا من قبل في أديس أبابا. رفضنا اقتراح كمبالا وعرضنا موقفنا منه..ينبغي أن يعين المتمردون اثنين من نواب الرئيس الأربعة المنصوص عليهم في اتفاق عنتيبي كما يتعين تخفيف قبضة سلفاكير أكثر من ذلك».

وأضاف «لن نرضى فقط بمنصب النائب الأول للرئيس في هذه المفاوضات. نركز أكثر على قضايا هيكلية ومؤسسية لتقييد نظام كير على الصعيد التشريعي والتنفيذي».