مصر تجدد رفض نتائج التحقيق الفرنسي بسقوط طائرة 2016

القاهرة (وكالات)

أكدت مصر مجدداً أمس، رفضها نتائج التحقيق الفرنسي في سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016 الذي رجح أن يكون حريقاً في قمرة القيادة السبب في تحطمها ومصرع 66 شخصا كانوا على متنها. وقالت النيابة العامة في بيان «إنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها»، مؤكدة أن التحقيقات بشأن حادث سقوط الطائرة التي كانت قادمة من مطار شارل ديجول في باريس ما زالت مستمرة ولا صحة لما يجري تداوله حول سبب سقوطها».

وكان مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي قال إن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بطائرة الايرباص «ايه 320» التي كانت اختفت خلال قيامها بالرحلة 804 بين باريس والقاهرة في 19 مايو 2016 عن شاشات الرادار خلال الليل وسقطت في البحر بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر.