محمد بن زايد: «لوفر أبوظبي» يعبر عن نهج الإمـارات لتكون جسر معرفة وتسامح مع العالم

أبوظبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن متحف اللوفر أبوظبي يعبر عن نهج اﻹمارات في تواصلها الثقافي، وسعيها لتكون جسر معرفة وتسامح مع شعوب العالم كافة.
وقال سموه عبر «تويتر»: «إن متحف لوفر أبوظبي ثمرة شراكة للعلاقات الاستراتيجية المتطورة مع فرنسا، وتعبير عن الثقافة الإنسانية التي تجمعنا».
وأعلنت أبوظبي أمس، أن متحف اللوفر أبوظبي سيفتتح في 11 من نوفمبر المقبل ليكون أول متحف من نوعه في العالم العربي برؤية عالمية، مسلطاً الضوء على أوجه التشابه والقواسم المشتركة للتجربة الإنسانية عبر مختلف الحضارات والثقافات.
ويشمل الافتتاح مجموعة واسعة من البرامج العامة التي تتخللها سلسلة من الندوات وعروض الأداء والحفلات، وغيرها من عروض الفنون المرئية بقيادة نخبة من الفنانين العالميين من الجيل الكلاسيكي والمعاصر.
ووضع تصميم متحف اللوفر أبوظبي، الذي يقع في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل الحائز جائزة بريتزكر العالمية، حيث صمم المتحف الذي تحيطه مياه البحر تحت قبة فريدة من نوعها، ليبدو اللوفر أبوظبي وكأنه «متحف مدينة». ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على طول المتنزهات والممرات المطّلة على مياه البحر، والتي تظللها قبة تبلغ قطرها 180 متراً، والمؤلفة من نحو 8000 قطعة معدنية على شكل نجوم، ما يتيح لهم الاستمتاع بـ «شعاع النور»، المستوحى من ظلال أشجار النخيل المتداخلة في واحات دولة الإمارات. ... المزيد