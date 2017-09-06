محمد بن زايد: «لوفر أبوظبي» يعبر عن نهج الإمـارات لتكون جسر معرفة وتسامح مع العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن متحف اللوفر أبوظبي يعبر عن نهج اﻹمارات في تواصلها الثقافي، وسعيها لتكون جسر معرفة وتسامح مع شعوب العالم كافة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إن متحف لوفر أبوظبي ثمرة شراكة للعلاقات الاستراتيجية المتطورة مع فرنسا، وتعبير عن الثقافة الإنسانية التي تجمعنا».

وأعلنت أبوظبي أمس، أن متحف اللوفر أبوظبي سيفتتح في 11 من نوفمبر المقبل ليكون أول متحف من نوعه في العالم العربي برؤية عالمية، مسلطاً الضوء على أوجه التشابه والقواسم المشتركة للتجربة الإنسانية عبر مختلف الحضارات والثقافات.

ويشمل الافتتاح مجموعة واسعة من البرامج العامة التي تتخللها سلسلة من الندوات وعروض الأداء والحفلات، وغيرها من عروض الفنون المرئية بقيادة نخبة من الفنانين العالميين من الجيل الكلاسيكي والمعاصر.