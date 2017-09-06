دبي (وام)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) أمس، الرؤية الجديدة لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وذلك في حفل تخرج دفعة جديدة من القيادات التنفيذية والحكومية والشابة.

حضر الحفل، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي جميلة سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وعدد من مديري العموم، والمئات من القيادات التي تخرجت من المركز في الأعوام السابقة.

وقال سموه: «اليوم نشهد تخريج دفعة جديدة من قيادات دولتنا، ونفخر بما تعلموه، وبما اكتسبوه من مهارات قيادية جديدة، ونفخر دائماً بأن قادة الإمارات هم نموذج يُحتذى به، ودولتنا مركز لصناعة قادة المستقبل في العالم».

وأضاف سموه: «على المَسؤولين العمل الدَؤُوب لخلق قادة تصنع مستقبل المنطقة والعالم، انطلاقاً من دولة الإمارات، ومن خلال مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وعلينا أن نضع كافة إمكاناتنا وفكرنا لتقديم الدعم المباشر للمركز الذي يرسم خريطة واضحة لقيادات المستقبل في الدولة، لذلك أُشرف وأتابع بصورة مباشرة مَسْؤولِيَّة صناعة القادة من خلال عمل المركز أولاً بأول».