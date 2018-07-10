بورصة قطر تتراجع 0.7 %

الدوحة (مواقع إخبارية)

اختتمت بورصة قطر تداولات أمس، متراجعةً نحو 0.7 % عند مستوى 9265 نقطة، بقيم تداولات بلغت إجمالياً 131 مليون ريال. وتصدر سهم «المناعي» قائمة التراجعات بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 48.16 ريال. كما تضمنت القائمة سهم «قطر الأول» بنسبة انخفاض بلغت 3% عند 5.50 ريال. كما هبط سهم إزدان القابضة، بمعدل 1.5% لينهي الجلسة عند سعر 8.17 ريال، ومن ثم سهم مصرف قطر الإسلامي بـ 1.2% عند 119.21 ريال. وتراوحت نسب انخفاض أسهم «بروة العقارية» و«قطر الوطني» و«أوريدو» و«ناقلات»، و«صناعات قطر» بين 0.4%، و1.1%، في حين جاء سهم «بنك الدوحة» كأقل الأسهم انخفاضاً بنسبة أقل من 0.1% عند 27.19 ريال.