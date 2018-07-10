حملة لفضح «دعاة الإرهاب»

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشف مقطع فيديو نشره موقع «مداد نيوز» عن الدعم المادي واللوجيستي الذي تتلقاه ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن من قطر وإيران، بعد تكبدها خسائر فادحة بفعل ضربات التحالف العربي بكافة الجبهات. وأكد نشطاء أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة، ما دفعهم لإرسال استغاثة عاجلة للنظامين الإيراني والقطري وكذلك تنظيم حزب الله اللبناني، وميلشيات «الحشد الشعبي» العراقي، لإنقاذ الوضع وإرسال متطوعين لخوض المعارك تحت قيادة عبد الملك الحوثي. وقال الموقع إنه في صدد نشر سلسلة حلقات استقصائية بعنوان «رعاة الإرهاب» تكشف بالأدلة أهم الشخصيات الداعمة للإرهاب والتطرف الذي استهدف المنطقة العربية، وعدداً من دول العالم.

وتستهدف الحلقات فضح النظام القطري الحاكم، بجانب فضح نظام الملالي في إيران، والعمليات الإرهابية التي تسبب فيها ومولها لتخريب أمن واستقرار المنطقة. كما تتضمن الحلقات كيفية وصول الأموال إلى ليبيا، من أجل دعم الميليشيات المسلحة هناك، مع إلقاء الضوء على أبرز العناصر التي تتلقى الدعم والتمويل.

ونشر الموقع مقطع فيديو، لعميل الدوحة في ليبيا الصادق الغرياني، الذي يشغل منصب ما يسمى مفتى المجلس الانتقالي الليبي، أو «مفتي الإرهاب»، وهو يدافع عن الإرهاب المدعوم من قطر. وذكر أن الغرياني يتجاهل الحقائق ويبث الأكاذيب، مشيرين إلى أنه يتجاهل أن الدوحة أول من استقبلت مكتباً إسرائيلياً في الخليج عام 1996، كما أمدت دولة الاحتلال بالغاز، وتستحوذ على 75% من صادرات إسرائيل للمعدات والآلات، وساعدت في نقل اليهود من اليمن إلى تل أبيب عام 2013.