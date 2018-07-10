«فتح» ترفض تدخلات الدوحة بين «حماس» وإسرائيل

علاء المشهراوي، وكالات (غزة)

رفضت حركة «فتح» الفلسطينية مجدداً، أمس، تدخل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، مؤكدة أنه لا يمثل الفلسطينيين، وأن الأولى أن يتحدث عن أوضاع الشعب الفلسطيني قادة الشعب الفلسطيني وحده المتمثلون بقيادته الشرعية، وحذرت من أي محادثات تجري بخصوص الوضع الإنساني في غزة، للالتفاف على القضية الفلسطينية وتمرير ما يسمى «صفقة القرن». وقال المتحدث باسم «فتح» عاطف أبو سيف: «من المستغرب من حماس أنها تبحث عن حلول جانبية وإنسانية من دون الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في هذا الوقت الحرج، والمحاولات الأميركية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية».

وحذر أبو سيف من أي دور قطري مشبوه لإبرام صفقة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، تحت شماعة الأزمة الإنسانية في غزة، تنتهي بفصلها عن فلسطين، تنفيذاً لما بات يعرف بصفقة القرن.

وأشار إلى أن سبب الوضع المزري في قطاع غزة، هو إسرائيل جراء حصارها المتواصل منذ أكثر من أحد عشر عاماً. وطالب حركة حماس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها كاملة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مواجهة كل التحديات يكمن في تحقيق المصالحة وتمكين الحكومة في غزة، بعيداً عن البحث عن أثمان سياسية وحلول جانبية».

وكانت قطر قد انبرت إلى التحول مجدداً مفاوضاً باسم «حماس» مع إسرائيل. وباعتبارها الوسيط، قالت على لسان العمادي: «إن «حماس» لا تريد اندلاع حرب مع إسرائيل، وإنها تبحث عن السلام في الوقت الراهن، لكنها قبل ذلك تريد تحسن الظروف المعيشية في غزة، ورفع الحصار المفروض منذ 11 عاماً». وأضاف في مقابلة مع إذاعة «ريشت كان» الإسرائيلية «أن حماس باتت تمتلك قوة عسكرية أقوى من الماضي، وإسرائيل ستواجه مشاكل وصعوبات كبيرة في حال اندلاع أي حرب جديدة هذه المرة».