الميليشيات تستولي على المساعدات الإنسانية في الحديدة

عدن (وكالات)

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن المساعدات الإنسانية تصل تباعاً إلى محافظة الحديدة، وأن الميليشيات الانقلابية تستولي عليها، مؤكداً أن التحالف العربي لا يزال يعطي التصاريح للسفن للدخول إلى الحديدة.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية على قناة «extra news»، أن العمليات العسكرية لم تسبب أي أزمة إنسانية في الحديدة، وإنما المليشيا هي من تخلق الأزمة باستحواذها على المساعدات الإنسانية.

وتطرق إلى تأييد الحكومة لمبادرة جريفيث الأخيرة بخصوص الحديدة التي تدعو إلى انسحاب المليشيا من المدينة ومينائها.

ودعا عسكر المليشيا إلى أن تكف عبثها وتستسلم للواقع اليمني الذي يرفض أن يحكم من إيران، ويرفض «الحكم الإمامي». وأكد الوزير عسكر عزم الحكومة اليمنية، وبدعم التحالف العربي على تحرير الحديدة واستعادة العاصمة صنعاء قريباً. مؤكداً أن مليشيات الحوثي الانقلابية عبارة عن «مليشيا طفيلية جاءت إلى اليمن بدعم خارجي لا تؤمن إلا بالقوة والسلاح».