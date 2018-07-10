جريفيث: اجتماعات بناءة في السعودية للوصول لحل سياسي

الرياض، موسكو (وكالات)

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالدعم السعودي المستمر لجهوده الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن. وقال جريفيث، إن هناك اجتماعات بناءة في جدة، لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر «أقدر الدعم السعودي المستمر لجهودي، وفرص استئناف المفاوضات اليمنية، اليمنية، للوصول إلى حل سياسي للنزاع في اليمن».

وأكد السفير اليمني لدى موسكو أحمد الوحيشي، أن القيادة الشرعية تساند الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للوصول للسلام رغم تعنت ميلشيات الحوثي الإيران.

وأضاف الوحيشي خلال لقائه أمس، نائب مدير دائرة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية اوليج اوزاروف، أن التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة بشأن محافظة الحديدة تأتي لكبح مخاطر الميليشيات الانقلابية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة جراء استمرار بقاء سيطرة الحوثيين على المحافظة.

وأكد أن الحكومة اليمنية مع مساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي، وستتعاون معه كما تعاونت مع المبعوث السابق، رغم رفض الميليشيا الانقلابية لكل مساعي السلام.

من جانبه، أكد المسؤول الروسي دعم بلاده لكافة الخطوات التي تؤدي إلى إحلال السلام من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، متطلعاً إلى نجاح مساعي المبعوث الأممي الجديد على أساس المرجعيات المتوافق عليها، محلياً وإقليمياً ودولياً، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216.