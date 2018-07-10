عدن: الإمارات قدمت الكثير لمكافحة الإرهاب والتطرف

عدن (الاتحاد)

ثمّن قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن، العقيد يسران المقطري، اهتمام قيادة التحالف العربي، ممثلة بالسعودية والإمارات اللتين قدمتا الكثير من أجل محاربة الإرهاب والتطرف في عدن وعموم المحافظات المحررة.

وأضاف العقيد المقطري، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من قوات مكافحة الإرهاب متخصصة بالاقتحامات والمداهمات، أن نجاحات كبيرة وإنجازات حققتها القوات منذ فترة إنشائها في تعقب الخلايا الإرهابية ومداهمة أوكارهم وبؤرهم وإفشال مخططاتهم الإجرامية التي كانت تستهدف أمن واستقرار عدن. وجرى خلال الاحتفال استعراضاً رمزياً لسرية الاقتحامات والفنون القتالية التي تلقاها الخريجون خلال فترة التدريب في مجالات مكافحة الإرهاب كافة وتمثيل دور الاقتحامات.

وقال العقيد يسران المقطري، إن الجهود مستمرة من قبل قوات مكافحة الإرهاب ومنتسبي إدارة أمن عدن من أجل تأمين المدينة وحفظ الاستقرار فيها، والتصدي لكل العناصر والقوى الإرهابية التي تريد بث الفوضى والقتل والدمار.

من جانبه، أشاد مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع بالإنجازات التي يحققها فريق مكافحة الإرهاب في التصدي للأعمال الإرهابية وإفشال المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار المدينة، مؤكداً أن جهود مكافحة الإرهاب أسهمت في إعادة الاستقرار إلى عدن وأفشلت مخططات تسليمها للتنظيمات الإرهابية عقب التخلص من الميليشيات الحوثية الإيرانية. وأضاف أن أجهزة الأمن عملت على استعادة السكينة العامة وتطبيع الأوضاع، عبر ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، عبر بناء قوات متخصصة وبناء نوعي وحديث لعناصرها لتحقيق هذا الهدف.