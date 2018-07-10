الإمارات تضيء حياة 12 ألف يمني في الساحل الغربي

عدن، المخا (وام)

أضاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، حياة 12 ألف مواطن يمني من أبناء منطقة «يختل» الواقعة شمال مديرية المخا في الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى 1600 منزل، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة، والتي دمرتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، مستهدفة بممارستها الإرهابية مقدرات الشعب اليمني وممتلكاته وبناه التحتية.وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الدؤوبة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن، لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء ضمن برامج المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني، إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية والسلع الأساسية. وقال راشد الخاطري، رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في مديرية المخا، إن تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها ،ومساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة القاسية في حياتهم.

وأضاف، أن «الهلال الأحمر الإماراتية» تنفذ حملات إغاثية مستمرة في المناطق المحررة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران، مشيراً إلى أن برامج الهلال الأحمر الإنسانية المستمرة في اليمن تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية.

من جانبه، توجه محمد الشاذلي مدير أمن «يختل» بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات على ما قدمته من دعم سخي لمناطق الساحل الغربي، عبر مشاريعها الإغاثية والتنموية والخدمية منها مشروع توصيل المياه لمناطق «يختل والزهاري والرويس»، وإعادة تأهيلها وتشغيلها من خلال منظومة الطاقة الشمسية، بعد أن دمرتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ما يسهم في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة أفضل مما كانت عليه.

وأعرب أهالي منطقة «يختل» التي تبعد عن محطة المخا البخارية ما يقرب من 12 كيلومتراً شمالاً، عن سعادتهم باستئناف عملية ربط منطقتهم بمنظومة الكهرباء، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي الذي يخفف من معاناتهم متوجهين بالشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على دعمها للأسر وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي.