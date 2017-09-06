«الشارقة للكتاب» تواصل استقبال المشاركين في «مواعيد المتخصصين»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة الشارقة للكتاب، حتى 16 ‬سبتمبر ‬المقبل، ‬استقبالها ‬طلبات ‬المشاركة ‬في ‬الدورة ‬السابعة ‬من ‬البرنامج ‬المهني «‬مواعيد ‬المتخصصين»‬، ‬الذي ‬يقام بين ‬30 و31 ‬أكتوبر ‬المقبل، ‬في ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬الشارقة، ‬بمشاركة ‬أكثر ‬من ‬300 ‬ناشر ‬ومتخصص ‬في ‬مجال ‬الحقوق ‬والترجمة ‬من ‬مختلف ‬دول ‬العالم. ويُعتبر برنامج «مواعيد المتخصصين»، جُزءاً رئيساً من معرض الشارقة الدولي للكتاب،في وقت يجذب أهم خبراء الحقوق في مجال الكتاب من أكثر من 60 ‬دولة، ‬ويتضمن ‬تعريف ‬المشاركين ‬بالمُختصين ‬في ‬مجال ‬النشر ‬في ‬الدول ‬العربية ‬والأجنبية، ‬إلى ‬جانب ‬عقد ‬اتفاقيات ‬بين ‬المشاركين ‬في ‬البرنامج، ‬ويحصل ‬المشاركون ‬في ‬فعاليات ‬البرنامج ‬على ‬عدد ‬من ‬الفرص ‬والامتيازات، ‬أبرزها ‬الاستفادة ‬من ‬منحة ‬الترجمة ‬المقدمة ‬من ‬المعرض ‬والبالغ ‬قيمتها ‬300 ‬ألف ‬دولار ‬أميركي ‬كتمويل ‬لاتفاقيات ‬الحقوق ‬التي ‬يتم ‬إبرامها ‬خلال ‬البرنامج.

وقال سالم عمر سالم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في هيئة الشارقة للكتاب:«بات البرنامج المهني (مواعيد المتخصصين) أحد أبرز المنصات والفعاليات المعنيّة بتبادل حقوق النشر والترجمة في المنطقة العربية، ويشكل تنظيم البرنامج تحت مظلة معرض الشارقة الدولي للكتاب إضافة نوعيّة للبرنامج والناشرين المشاركين فيه، إذ نجح البرنامج خلال السنوات الست الماضية من الترويج للكتاب العربي وتعزيز مكانته، وتجلى ذلك في الاهتمام الكبير من قبل الناشرين الأجانب بترجمة الأعمال العربية إلى لغاتهم، إلى جانب ترجمة إصدارات بلدانهم إلى اللغة العربية». ودعا سالم عمر المتخصصين في مجال الحقوق والترجمة من مختلف دول العالم الراغبين في المشاركة في النسخة السابعة من البرنامج إلى تقديم طلباتهم.