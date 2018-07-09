«ألوية العمالقة» تنتشر في التحيتا.. واستعدادات لتحرير «زبيد»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، الاتحاد (صنعاء، الحديدة)

نشرت «ألوية العمالقة» العاملة ضمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، قواتها معززة بعربات ومدرعات وآليات عسكرية في شوارع وأحياء مدينة التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون، إن «ألوية العمالقة» مدعومة بوحدات عسكرية من المقاومتين الوطنية والتهامية استكملت تطهير معظم أجزاء مدينة التحيتا، ونشرت مواقع إخبارية يمنية، أمس، صوراً أظهرت مدرعات وعربات تابعة للتحالف العربي في العديد من شوارع وأحياء مدينة التحيتا.

وذكر الجيش اليمني، أن ««ألوية العمالقة» طهرت سوق مدينة التحيتا وبريدها ومنازلها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد تنفيذها هجوماً التفافياً خانقاً للميليشيات في المدينة خلال اليومين الماضيين».

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في عمليات التمشيط التي نفذتها ألوية العمالقة والقوات المشتركة بإسناد جوي من التحالف العربي شاركت فيه مروحيات الأباتشي القتالية. وقال متحدث باسم المقاومة الوطنية، إنه تم أسر نحو 160 من عناصر الميليشيات خلال عمليات تمشيط مركز مديرية التحيتا ومحيطه. كما لقي القيادي الحوثي المدعو «أبو حيدر» مصرعه في «التحيتا»، وأعلنت الميليشيات أن قائد المهام الخاصة في كتيبة «الحسين» والمسؤول الأول عن أماكن وطريقة حفر الخنادق والمتارس في الحديدة ومديرياتها قتل في معركة التحيتا.