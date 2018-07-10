صعدة: قوات أمنية لتأمين المناطق المحررة في «علب»

صعدة (الاتحاد)

وصلت الدفعة الأولى من قوات الأمن التابعة لإدارة شرطة محافظة صعدة إلى محور «علب» شمالي المحافظة، وذلك لتسلم المناطق المحررة وتأمينها. وأوضح مدير عام شرطة محافظة صعدة العميد خالد أحمد حسن الخلاسي في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، أن تشكيل هذه القوات جاء بموجب تكليف من الرئيس اليمني ونائبه، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية وبدعم من قبل دول التحالف العربي.

وذكر العميد الخلاسي أن من ضمن مهام هذه القوات الأمنية هو تسلم المناطق المحررة، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأكد العميد الخلاسي، أن قوات الأمن ستوجد في جميع جبهات المحافظة، خلال فترة وجيزة، وفق الخطة المرسومة لإدارة شرطة محافظة صعدة.