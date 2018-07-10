الحوثيون يكثفون حملات التجنيد في الجامعات

عدن (الاتحاد)

كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات التجنيد بالجامعات اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم، في ظل الخسائر التي يتكبدونها في مختلف جبهات القتال.

وقال مصدر أكاديمي في جامعة صنعاء: «إن قيادات حوثية تقوم بإعداد لقاءات وأنشطة ثقافية في أروقة الكليات، بهدف استقطاب مقاتلين جدد والزج بهم في معاركهم الخاسرة»، موضحاً أن الميليشيات تجبر الطلاب وطواقم الهيئة التدريسية على حضور هذه الفعاليات المكرسة لنشر الفكر الطائفي المستوحى من النهج الإيراني، واستغلال هذه التجمعات لتجنيد الطلاب، وإرسالهم للجبهات.

وسجلت إحصائية أولية مقتل أكثر من 340 طالباً من جامعتي صنعاء وذمار، ممن تم التغرير بهم، والزج بهم في المعارك.