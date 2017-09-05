ترامب واستطلاعات الرأي

فرانسيس ويلكونسن*

أشار أكثر من نصف المشاركين في استطلاع «فوكس نيوز» الجديد إلى أن الرئيس دونالد ترامب «يمزق البلاد». أما بالنسبة له هو، فربما تكون الرسالة الرئيسية التي يستخلصها من هذا هي أن «الأمور على ما يرام حتى الآن». ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجراها مركز «جالوب»، فإن الموافقة على أداء ترامب الوظيفي قد استقرت عند حدود 34 % إلى 35 % منذ العشرين من أغسطس المنصرم. ووفقاً للدراسة الاستقصائية التي أجراها مركز «بيو» للأبحاث، فإنه بين الـ 36 % من الجمهور الذين يوافقون على أداء ترامب الوظيفي فإن أكثر قليلًا من النصف يقولون إنهم يحبون «شخصيته» أو «نهجه العام». ولم يشر سوى 14 % فقط إلى سياساته أو أجندته.

وبعبارة أخرى، فإن لدى ترامب مجموعة محدودة نسبياً من الداعمين، وأغلبية ضئيلة من هذه المجموعة توافق صراحة على ما يجده الكثير من الناخبين أمراً جديراً بالاعتراض: أسلوبه. وهذه هي قاعدة ترامب.

ونظراً إلى التصنيف الحزبي، فإن ما يكفي من هؤلاء المعجبين به يعيشون في المناطق الجمهورية، والولايات الحمراء (التي تضمن أغلبية للجمهوريين). وفي حين أن القبول العام لترامب محدود، يظل الناخبون الجمهوريون داعمين له على كل حال. وقد استاء اليمينيون وأعضاء المنظمات الأخوية، (كلو كلوكس كلان) التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض، بعد إدانته الضمنية للمتظاهرين العنصريين في تشارلوتسيفيل في ولاية فيرجينيا.

وكذلك أعرب المحافظون الذين يحذرون من النار الكبرى في نهاية العالم عن تقديرهم الحظر الذي فرضه على انضمام المتحولين جنسياً إلى الخدمة العسكرية. وقد بعث عفوه عن قائد الشرطة السابق في أريزونا «جو أربيو» برسالة ليس فقط إلى حلفاء ترامب الراغبين في التعاون مع التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص «روبرت مولر»، ولكن أيضاً لكل من يستاء من وجود الناطقين بالإسبانية ويبتهج لإساءة معاملة السجناء أو المهاجرين!

وبالمثل، فإن بعضاً من مؤيدي الرئيس يكرهون أساتذة القانون والصحفيين وأساتذة العلوم السياسية وغيرهم من رموز عالم «لا لترامب» الذين ينددون بسياساته بانتظام. وكما ذكر أحد المشاركين في الاستطلاع لمركز «بيو»، فهو يحب ترامب لأنه «يقف في وجه النخب في نيويورك وسان فرانسيسكو».